Règles urbanistiques à Bruxelles: des experts conseillent au gouvernement bruxellois de repartir sur de nouvelles bases

Le gouvernement bruxellois dispose depuis jeudi d'une série de recommandations destinées à préparer la réforme du Réglement Régional d'Urbanisme, la bible des règles à suivre pour tout qui veut rénover ou construire en conformité dans la capitale.

Un comité de 12 experts mandatés pour ce faire a accouché d'un rapport de 65 pages contenant 23 recommandations et 90 propositions de solutions destinées et reformuler la bible des règles à suivre pour tout qui veut rénover ou construire en conformité dans la capitale.

L'exécutif régional avait décidé en avril dernier de confier à cette commission d'experts le soin de définir les objectifs et recommandations pour cette réforme destinée à se donner les moyens de faire du RRU un outil de la qualité de vie, du 'Good Living'.

L'objectif de ce travail était aussi de faciliter l'élaboration de règles qui puissent être comprises et appliquées par les architectes et les administrations.

Fruit de quatorze réunions organisées d'avril à septembre, le rapport a aussi tenu compte de l'enquête publique organisée en 2019 sur le processus de réforme qui avait déjà été engagé par le gouvernement sortant.

Le document suggère globalement un allègement de l'arsenal de règles et de définitions sans perdre de vue l'objectif et le niveau de qualité souhaités.

Il est ainsi recommandé de limiter les règles du RRU aux éléments réellement vérifiables dans les plans à l'étape d'instruction des demandes de permis d'urbanisme, ou encore de .regrouper les sept «Titres » principaux existants mêlant à la fois l'essentiel et l'accessoire en trois catégories: Urbanité - tout ce qui concerne l'ensemble des caractéristiques de l'enveloppe d'une construction, en ce compris son rapport à l'espace ouvert, à la rue et aux constructions et contexte environnant-; Espaces ouverts - prescriptions relatives à l'ensemble des espaces non bâtis -; et Habitabilité (organisation interne des immeubles afin de leur assurer une bonne qualité de vie tant pour les logements que pour d'autres types d'immeubles comme des bureaux, équipements, parkings....)

Chacune de ces trois catégories fait l'objet d'une série de recommandations spécifiques.