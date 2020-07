Régionalisation du 30 kilomètres/h à Bruxelles: la carte définitive est sortie

Dans moins de 6 mois, Bruxelles roulera au pas: à partir de janvier 2021, la vitesse maximale par défaut sera de 30 km/h sur l'ensemble des voiries à l’exception des axes structurants.

Ces exceptions ont été discutées, avec les communes, les zones de police et les partenaires de mobilité. D’autres instances comme Brupartners (ancien Conseil Economique et Social), Bruxelles Prévention et Sécurité ou encore le SIAMU ont également remis un avis. Selon Bruxelles Mobilité, ces avis soulignent l’intérêt du projet en termes de sécurité routière et d’apaisement des quartiers, mais rappellent l’importance de tenir compte notamment des vitesses commerciales des transports en commun.

La carte définitive de Bruxelles Ville 30 est donc communiquée aujourd'hui :