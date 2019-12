Région bruxelloise : le gouvernement veut consacrer plus de moyens au relogement durable des sans-abris

La Région bruxelloise investira 15 millions d’euros supplémentaires en 2020 afin de lutter contre le sans-abrisme. 15 millions, cela représente une augmentation de l’ordre de 66% du budget. Celle-ci va de pair avec une nouvelle stratégie. Face à la hausse constante du nombre de sans-abri à Bruxelles, le gouvernement bruxellois veut consacrer de moins en moins de moyens aux solutions d’urgence, et de plus en plus au relogement durable. Par conséquent, les projets qu’on appelle "Housing First" voit leur budget doubler.

Fournir avant tout un logement à une personne qui vit en rue, et ce sans aucune condition liée par exemple à des addictions, c’est le pari d'"Housing First", un programme crée il y a 6 ans, à Bruxelles. Pour Muriel Allart, coordinatrice du SMES, une association pratiquant le "Housing First", la réintégration par le logement avec un accompagnement, cela fonctionne. " En 6 ans, les 4 dispositifs "Housing First" ont relogé plus de 150 personnes, et on a un taux de réussite, un taux de maintien au logement qui est de plus de 90%", affirme-t-elle.

D’ici la fin de la législature, le gouvernement bruxellois entend multiplier par 4 le nombre de places de ce type. 400 places en 2024, cela suffira-t-il quand on sait que Bruxelles, selon le dernier dénombrement, compte plus de 4000 sans abri ? "Des vrais sans abri qui sont à la rue pendant longtemps, ils sont de l’ordre plutôt de 2000, 2000 de trop évidemment", précise le ministre bruxellois de l’Action sociale, Alain Maron. "Là-dedans, il y a toute une partie de public qui ne peut pas être accueilli par Housing First, parce qu’il y a des difficultés administratives particulières. Et donc, avec 400, 500 ou 600 personnes, on couvre un champ relativement important du public qui est pour le moment à la rue", ajoute-t-il.

Changer le paradigme, sortir de la logique du thermomètre, c’est en tout cas la volonté d’Alain Maron pour sortir durablement les personnes sans-abri de la rue.