Région bruxelloise: "Go4Brussels" pour mettre en lumière l'économie et l'emploi à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois et les partenaires sociaux ont lancé ce mardi une large campagne de communication baptisée "Go4Brussels" afin de mieux faire connaître la Stratégie 2025, une initiative destinée à favoriser le redéploiement de l'économie et de l'emploi dans la Région aux Bruxellois. Cette annonce a été faite à l'issue du Sommet Social 2018, une concertation annuelle des acteurs politiques et des partenaires sociaux sur les grands enjeux de la capitale.

La Stratégie 2025 se concentre sur la création de nouveaux emplois durables et de qualité, le développement économique et l'amélioration de l'attractivité de la Région bruxelloise.

Les résultats de cette initiative lancée en 2015 suivent, estiment les participants au Sommet Social. "Le taux de chômage, qui s'élevait à 16,3% en août dernier, ne cesse de baisser depuis 46 mois. Quant au taux d'emploi, il atteint actuellement 56,2%, ce qui correspond au taux le plus haut depuis la création de la Région bruxelloise. De même, notre Région comptait 104.705 entreprises en août dernier. C'est 3.577 entreprises de plus qu'en 2016", soulignent-ils dans un communiqué.

10 grands pôles de développement

"Ces avancées en matière d'emploi et économie sont aussi le fruit d'un dialogue efficace et d'une concertation de qualité avec les partenaires sociaux. Gageons maintenant que ce dernier sommet social de la législature sera source d'inspiration pour les suivants", a commenté le ministre bruxellois de l'Économie et de l'Emploi, Didier Gosuin (DéFI), à l'issue du sommet.

Pour cette dernière année de législature, le gouvernement bruxellois a en tout cas pris lors du sommet des "engagements importants": l'évaluation du plan PME, l'adoption d'un plan industriel, la poursuite des 10 grands pôles de développement urbain, le renforcement de la formation, la mise en place des pôles Formation-Emploi ou encore l'amélioration de la mobilité.

"Aujourd'hui, nous avons fixé le cadre de travail d'ici à la fin de la législature mais l'ambition de la Stratégie 2025 pour la création d'emplois durables et de qualité, pour le déploiement économique de Bruxelles et son attractivité doit maintenant porter au-delà du terme politique et conduire tous les bruxellois jusqu'en 2025", a déclaré le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).