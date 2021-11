Refusés à l'embarquement après avoir présenté un faux test PCR : un "faux en écriture" qui risque de coûter cher

Ces derniers mois, ils sont quelque 820 à s'être vu refuser l'embarquement à Zaventem parce qu'ils avaient présenté un faux test PCR. Le Parquet de Hal-Vilvorde, compétent puisque Zaventem est dans sa juridiction, applique une tolérance zéro. "Il s'agit d'un faux en écriture", explique Ine Van Wymersch, la Procureure du Roi. "Un faux d'autant plus grave qu'il met encore un peu plus sous pression un système de santé déjà fortement éprouvé."

La transaction ou le tribunal

Non seulement les contrevenants ne pouvaient pas prendre l'avion, mais on leur laissait le choix. Soit ils payaient la transaction, soit ils passaient devant le tribunal correctionnel. Le montant de la transaction était pour le moins élevé, 750 euros. Ce qui n'a pas empêché 80% de ceux à qui elle était proposée de l'accepter. Il faut dire que, en correctionnelle, ils risquent six mois de prison et une amende de 1600 euros.

Pour les 160 qui ont refusé, le parquet a prévu huit audiences, qui devraient s'échelonner jusqu'à l'année prochaine. L'une de ces audiences avait lieu ce mardi matin. Des vingt prévenus convoqués, seule une petite moitié était présente. Et c'était, généralement, pour demander de voir leur affaire transférée au rôle francophone. Car, si le tribunal est néerlandophone, tous les inculpés présents ce mardi matin étaient francophones.

"Un faux test, c'est asocial et dangereux!"

En fin de compte, seuls deux ou trois ont vu leur affaire traitée, avec l'aide d'un interprète. La première personne, une dame, explique qu'elle n'a pas d'avocat "parce que je n'ai rien fait de mal." "Ca, on verra tout à l'heure", répond la juge. Et la dame d'expliquer qu'elle avait fait un test, qu'elle avait reçu un papier, mais que ce n'était pas le bon papier, qu'elle ne le savait pas, et qu'elle n'a pas reçu la proposition de transaction. Face à elle, imperturbable, le substitut du Procureur répète les mêmes arguments : utiliser un faux test, c'est asocial et c'est dangereux. Et il termine en demandant six mois, éventuellement avec sursis, et 200 euros d'amende "multiplié par 8". Ce qui fait tout de suite 1600 euros. La dame balbutie qu'elle ne pourrait pas payer ça. La juge, compatissante, lui demande alors si elle accepterait, à la place, une peine de travail. Réponse affirmative, murmurée à moitié en français et en néerlandais. "Jugement le 5 janvier", conclut la juge, avant de passer au dossier suivant.

En l'occurrence, un monsieur qui explique qu'il devait prendre l'avion pour le Congo pour assister à l'enterrement de sa mère. Son test PCR était trop vieux. Il a "juste" changé la date. Il comprend qu'il a commis une faute. Ici aussi, le substitut du Procureur demande six mois avec sursis et 1600 euros d'amende. Ici aussi, jugement le 5 janvier.

Et le plus navrant dans cette affaire c'est que, comme le fait remarquer Ine Van Wymersch, "Tous ceux qui se sont fait prendre n'étaient pas nécessairement positifs au virus. Mais ils ont voulu économiser l'effort ou les frais d'un test."