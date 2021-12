Réforme du stationnement à Bruxelles : première carte de riverain à 15 euros, jusqu'à 45 euros pour le non-paiement de la redevance

Le gouvernement bruxellois est tombé d’accord, vendredi, sur une réforme du dispositif régional de stationnement, a annoncé vendredi la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

Selon la ministre écologiste, le gouvernement s’est notamment prononcé sur un montant de 15 euros par an pour la carte de riverain du premier véhicule d’un ménage (contre 10 euros auparavant). Celui de la carte pour un deuxième véhicule passera à 120 euros (50 actuellement). Par ailleurs, il ne sera plus possible d’obtenir une troisième carte de riverain.

Les nouveaux tarifs de stationnement pour les cartes riverains sont des minima sur la base desquels les communes peuvent appliquer leur propre tarification.

Box à vélos : 15 euros par an

D’autres modifications tarifaires sont prévues. Par exemple, une place sur un P + R deviendra gratuite pour ceux qui les utilisent comme parking de dissuasion. Le prix d’une place dans un box à vélos descendra à 15 euros par an. Les redevances forfaitaires en cas de non-paiement d’une place réglementée (25 euros), passeront à 35 ou 45 euros en fonction des zones "dans le but d’encourager la rotation spécialement dans les zones commerciales".

Les tarifs de stationnement payants seront augmentés. Le tableau ci-dessous détaille les différentes hausses. Ces différentes propositions du gouvernement seront soumises aux communes pour avis.