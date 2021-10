Réforme du Forem : un accompagnement plus humain et plus individualisé des demandeurs d’emploi

Un nouveau logo, un accompagnement des chômeurs plus humain et plus individualisé… C’est la réforme du Forem que la ministre de l’emploi et de la formation Christie Moreale a présenté jeudi à Liège. Le projet doit encore être approuvé par le Parlement wallon. En Wallonie, signe de reprise, le nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 5,4% par rapport à 2020, soit 201.797 demandeurs d’emploi. Et en septembre, le Forem constate aussi une augmentation de 30% des offres d’emploi par rapport à l’année dernière, ce qui représente pratiquement 40.000 offres. Des offres pas toujours satisfaites. Parmi les demandeurs d’emploi, 44% ont au maximum fini leurs études secondaires. Un public qui réclame un accompagnement spécifique.

Mieux accompagner les personnes les plus éloignées de l’emploi

Pour Marie-Kristine Vanbockestal, l’administratrice générale du Forem, il faut accompagner tous les chômeurs mais de manière beaucoup plus suivie pour ceux qui sont éloignés du marché du travail : "ces demandeurs d’emploi parfois démarrent un parcours en souhaitant en souhaitant des solutions sur leur vie, sur leur problématique de dettes, de santé… avant de se lancer dans une formation. Il y a aussi, une partie de jeunes qu’on appelle les "neet"* qui ne sont ni à l’emploi, ni à la formation et qui échappent un peu à tous les radars sociaux. Nous voulons les récupérer pour les remettre au moins dans de l’activité."

Un coach unique plutôt que deux personnes de référence

La ministre Christie Moreale défend un suivi moins déshumanisé des chômeurs : "précédemment, l’accompagnement était linéaire. On allait automatiquement au Forem passer 45 minutes pour son inscription alors que ce n’était pas nécessaire. Il y a des personnes qui pouvaient le faire en ligne. On sait que certaines personnes trouveront toutes seules d’elles-mêmes sans avoir besoin des services du Forem. Par contre, il y en a d’autres qui ont besoin d’avoir plus de temps, besoin d’être orientés avec des coachs qui sont plus là non pas comme un guichet mais comme quelqu’un qui va aider la personne à trouver des solutions quand elles recherchent un emploi ou une formation."

Sachez encore que dans cet accompagnement individualisé, les chômeurs ne devraient plus avoir un second conseiller chargé systématiquement du contrôle de leur recherche d’emploi.

* "Not in Employment, Education or Training"