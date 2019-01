Réforme des articles 60: plus de moyens pour éviter le retour vers l'aide sociale

Son contrat article 60 durera un an. Ensuite, si elle n’a pas d’autres opportunités, Aline pourra retoucher des indemnités de chômage. « Si on est très réducteur, c’est un peu comme si on disait que les personnes aidées par le CPAS vont être mises au travail et puis, ensuite, avoir des allocations de chômage », explique Marie-Jo Martin Garcia, responsable du département prévention du CPAS de Saint-Gilles. « Evidemment notre objectif n’est pas celui-là. Notre objectif, c’est de faire en sorte que cette mise au travail apporte aux personnes à la fois des compétences liées au savoir-faire et au savoir-être, au niveau du boulot ».

Aline, la vingtaine, s’affaire dans la cuisine. Elle travaille comme aide-ménagère au CPAS de Saint-Gilles depuis une semaine : « Je fais la vaisselle, je nettoie des bureaux, je fais la propreté. Je me sens à l’aise quand je me travaille, je me sens autonome, parce que l’on ne peut pas toujours » manger « l’argent du CPAS ».

Marie-Jo Martin Garcia, responsable du département prévention du CPAS de Saint-Gilles - © Tous droits réservés

Des profils très diversifiés

Bref, acquérir de l’expérience professionnelle. Les CPAS travaillent déjà dans ce sens : échanger avec la personne pour lui trouver un poste qui l’épanouisse. Et lui permettre de suivre des formations. On ignore souvent que les profils de personnes derrière ces articles 60 sont très diversifiés : « On peut avoir des personnes de très faible qualification qui rentrent en fonction : balayeur de rue, préposé à l’entretien, aide logistique de manière générale », énumère Marie-Jo Martin Garcia. « Mais on peut avoir aussi des personnes qui, après un parcours de formation par exemple dans le domaine du web etc, peuvent devenir assistant dans un service de communication pour pouvoir aider au niveau d’un site web. Cela peut être des personnes qui travaillent dans le milieu culturel, dans le domaine du théâtre, dans le domaine administratif, des soins de santé ».

Après son contrat article 60, Reza voudrait lancer son affaire

Reza a par exemple rejoint la petite équipe de Diego Garcia, électricien au CPAS de Saint-Gilles. Ils sont en train d’installer un système de parlophones à la Résidence des Tilleuls. Diego était lui-même article 60, il a été embauché dans la foulée. Reza lui a commencé il y a 9 mois. Dans son pays, il travaillait comme informaticien. Il s’est formé en électricité ici en Belgique et il espère bien lancer sa petite entreprise à la fin de son contrat : « J’avais besoin d’expérience, ça manquait dans mon C.V. Après j’espère travailler comme indépendant ».

Voir donc l’article 60 comme un tremplin et non comme un pont vers une autre aide sociale : Même si «on n’est pas dans le pays des Bisounours, nuance Marie-Jo Martin Garcia. «L’article 60 est connecté avec le marché du travail. On sait combien ça peut être difficile pour des gens qui ne sont pas dans la situation d’être aidé par le CPAS. Donc ce public-là n’est pas dans une situation plus favorable que les autres personnes. Maintenant on a des parcours très positifs et un travail du CPAS pour faire en sorte que ce soit vers la réussite et vers de meilleurs projets que ces personnes puissent s’engager».

Donner plus de moyens et donner un cadre

Le gouvernement bruxellois veut aller plus loin : il veut leur donner plus de moyens pour renforcer l’encadrement et la formation des personnes, pendant la durée du contrat Article 60. La réforme vise aussi à donner un cadre, Jean Spinette, coprésident de la Fédération des CPAS bruxellois : « On vient ici renforcer et donner un cadre à quelque chose qui existe déjà tout en en précisant de nombreux aspects et en rajoutant des moyens complémentaires, donc je pense que c’est vraiment une œuvre salvatrice ».

Cette ordonnance doit encore passer au parlement sans doute dans le courant du mois de février.