Réduire la fréquence de collecte des poubelles à Bruxelles ? C'est en réflexion

Va-t-on encore longtemps ramasser les sacs-poubelles blancs deux fois par semaine à Bruxelles ? La question est en réflexion. Un audit a été réalisé sur la gestion du personnel chez Bruxelles-Propreté. La réduction de la fréquence des collectes des poubelles en Région Bruxelloise figure parmi les recommandations.

L’audit, révélé dans l’Echo, a comparé Bruxelles-Propreté à d’autres organismes similaires. Il a estimé que le ramassage des poubelles était très, voire trop, fréquent. Pour les déchets plastiques, organiques et papiers, c’est une fois par semaine. Pour les déchets résiduels – ceux qu’on met dans les fameux sacs-poubelles blancs – le ramassage monte à deux fois par semaine. Pour gagner du temps, économiser des heures de travail et permettre de diminuer le nombre d’employés en CDD, l’audit recommande de réduire la fréquence de ces collectes.

Si vous réduisez les collectes, le poids de vos poubelles ne changera pas

Côté syndical, la secrétaire fédérale CGSP, Muriel Di Martinelli voit cet audit d’un œil sceptique. "Si vous réduisez les collectes, le poids de vos poubelles ne changera pas. Il sera juste ramené à une seule collecte par semaine", déclare-t-elle. "Par conséquent, le poids de ces poubelles sera multiplié par deux pour les gens qui vont les récolter. Le problème est que l’audit prévoit aussi une réduction du personnel. On va donc se retrouver avec des agents qui vont devoir porter plus de poids. C’est vraiment inenvisageable pour nous".

Des sacs blancs qui se vident

Du côté du cabinet du ministre bruxellois de la Propreté, on nous confirme qu’une réflexion sur une éventuelle réorganisation de la collecte des déchets est en cours. Mais cela se fait, nous dit-on, dans un contexte où les sacs blancs a priori se vident. Et cela, grâce aux sacs oranges qui peuvent accueillir les déchets organiques. Ainsi qu’aux sacs bleus élargis, où l’on peut maintenant déposer un plus large éventail de déchets plastiques (pots de yaourt, raviers, films plastiques). Bref, certains déchets qui atterrissaient avant dans les sacs blancs n’ont désormais plus leur place.

Attention toutefois, pas question de dire qu’on se dirige forcément vers un ramassage unique des sacs blancs. Le sujet est juste en réflexion, nous dit-on. Les recommandations de l’audit seront présentées devant le parlement bruxellois aux alentours de juin-juillet. Et puis, il y aura concertation avec toutes les communes bruxelloises. La réflexion est donc en cours, mais l’idée est bel et bien sur la table