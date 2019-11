Redu choisi comme centre opérationnel pour la cybersécurité de l'Agence spatiale européenne

Lors de sa réunion à Séville qui s’est achevée ce jeudi 28 novembre, le Conseil ministériel de l’Agence spatiale européenne (ESA) a décidé de consacrer d’importants moyens contre la cybermenace. Le site de l’ESEC-Redu, situé en province de Luxembourg, est le seul candidat affirmé pour devenir le nouveau centre opérationnel de référence en matière de cybersécurité, comme l'a annoncé le ministre fédéral de la Politique scientifique David Clarinval dans un communiqué. Il sera donc à terme chargé de la protection de toutes les activités et infrastructures spatiales de l’ESA.

Une première enveloppe optionnelle de 27 millions d’euros a été proposée par l’ESA dont 14 millions sont apportés par la Belgique.

"Je me réjouis que le Conseil ministériel réuni à Séville ait décidé à l’unanimité de supporter au travers d’un de ces programmes le développement de la cybersécurité. L’apport financier conséquent de la Belgique a joué sans aucun doute un rôle décisif dans la confirmation que le Centre de cybersécurité sera établi sur le site de l’ESEC-REDU, dans une région au sein de laquelle les activités de l’Agence représentent déjà 250 emplois directs", réagit David Clarinval. "Les installations et le personnel qui s’y trouvent jouissaient déjà d’une excellente réputation depuis des années, grâce à la collaboration de chercheurs et de techniciens provenant de l’ensemble du pays. Décider d’y implanter ce Centre pour la cybersécurité ne fait que renforcer l’importance de leur travail et la reconnaissance internationale du rôle joué par la Belgique dans ce secteur d’avenir majeur qu’est la conquête spatiale".