Recyparcs saturés: "Une heure et demi de file et c'est pas pour aller à Disney"

La file déborde sur la route industrielle. Des dizaines de véhicules attendent leur tour pour entrer au recyparc d'Obourg. Le dernier automobiliste du peloton est un habitué: "Je suis déjà venu hier. C'est une heure et demi de file et ce n'est pas pour aller à Disney, donc c'est pas super motivant. Mais on n'a pas le choix. Si on veut se débarrasser de déchets comme des pneus, de la verdure et des planches, il n'y a qu'un seul moyen." Et l'herbe (tondue) n'est pas nécessairement plus verte ailleurs. "Hier, je suis aussi allé voir à Frameries et c'était exactement la même chose. Pas possible d'esquiver..."

On entre au compte-goutte dans les parcs à conteneurs de l'intercommunale Hygea (Mons-Borinage et région du Centre). Cinq à six voitures maximum à la fois. Et ce n'est pas une question de Covid-19, mais de contrôle. "On doit surveiller les usagers, sinon ils ont tendance à tout jeter aux encombrants, même les métaux et l'électrique", explique Slimane Arry, préposé à l'accueil. "On surveille et on conseille sur la façon de trier la prochaine fois...".