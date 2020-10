Récupérer la chaleur des égouts pour chauffer des locaux, Vivaqua teste la riothermie à Uccle

De la station d’épuration à la chaudière de la piscine

Dans quelles conditions la riothermie peut-elle trouver sa meilleure utilisation. Nous avons posé la question à Mickael Dumas du bureau d’études Tauw, qui travaille notamment sur les énergies renouvelables. Selon lui, la riothermie serait déjà bien implantée en Hollande mais beaucoup moins en Belgique. Il existe pourtant déjà des réalisations, comme à Hasselt, où on a déjà recours à cette technologie pour le chauffage de la piscine communale. Quelles sont les conditions pour développer un projet de riothermie ? "Pour que le système fonctionne, il faut un centre urbain, dense et suffisamment proche pour éviter la déperdition de chaleur. Il faut aussi un utilisateur qui a un besoin constant d’énergie. Par ailleurs, si la rentabilité environnementale peut être atteinte assez rapidement, la rentabilité économique, elle, est plus compliquée à obtenir. Pour y arriver, on peut, par exemple avoir recours à de la géothermie peu profonde, si l’environnement le permet. Tout dépend du contexte".