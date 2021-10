Recrudescence des feux de cheminée: pensez à ramoner vos conduits de chauffage

On l’observe plus régulièrement dans des cheminées en pierre qui traversent les maisons. Une couche de suie et de goudron collée à la paroi va, lors d’une combustion dans le foyer, fortement monter en température.

L’hiver en approche, les ramoneurs ont pas mal de travail en ce moment. Dans certaines régions, il faut plusieurs mois avant d’avoir un rendez-vous. Ces nettoyeurs professionnels sont aux premières loges pour constater sur certains ménages les effets de la crise économique. Les entretiens s’espacent de plus en plus. "Nous tombons assez souvent sur des situations extrêmes ou les conduits sont complètement encrassés: des bombes à retardement", nous dit Claude Gobled, ramoneur dans le Brabant wallon.

S’ajoute à ce constat la tendance, pour les poêles à bois, de brûler des bois de mauvaise qualité et, surtout, qui n’ont pas le niveau de séchage requis. Les bois pas suffisamment secs et d’essences non conseillées comme les résineux amplifient le taux d’encrassement des conduits ; et par conséquent, augmentent les risques d’incendie. La demande pour ces bois de mauvaise qualité est en réelle augmentation, ce qui inquiète les professionnels du secteur.

Le ramonage est donc salutaire, il coûte une centaine d’euros et peut vous épargner de nombreux soucis.