Record de fréquentation aux Musées royaux des Beaux-Arts, 60% de visiteurs en plus en 2019

Ce succès exceptionnel est le fruit d’une revalorisation des collections (Bruegel, école hollandaise, Musée Magritte), à laquelle l’essor touristique de Bruxelles a donné une grande visibilité en 2019.

C’est aussi le résultat d’expositions temporaires inédites comme Wim Delvoye et Dalí & Magritte, ainsi que d’une offre d’activités élargie.

Revalorisation des collections

L’année 2019 a été marquée par plusieurs interventions importantes dans les collections permanentes des MRBAB, dont la réouverture de la collection permanente de l’école hollandaise. Après une rénovation (attendue depuis 15 ans), le Musée rouvrait le 1er février 2019 les neuf salles de l’exceptionnelle collection d’art hollandais du XVIIe siècle.

L’aile rénovée accueille plus de 100 portraits, paysages, scènes de genre et natures mortes, et offre un vaste panorama de cette période artistique fascinante. La collection d’art hollandais des MRBAB (qui comprend 320 œuvres au total) est la plus importante de Belgique, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, et l’une des plus belles d’Europe.

Parallèlement à la réouverture de cette collection permanente, Dutch Spring ("Printemps hollandais") consacrait également deux expositions temporaires aux talents néerlandais : les portraits de famille peints par Frans Hals, et un cabinet qui présentait les plus beaux dessins du XVIIIe siècle.

La rénovation de la salle Bruegel

L’année 2019 a célébré le 450e anniversaire de la mort de Pieter Bruegel l’Ancien. Les MRBAB, qui abritent la deuxième plus grande collection de peintures de Bruegel l’Ancien dans le monde ont mis cet artiste iconique à l’honneur à travers plusieurs initiatives. La salle Bruegel a été entièrement rénovée. Les conditions de conservation des œuvres ont été optimisées grâce à l’utilisation de "boîtes climatiques" qui protègent de l’air extérieur les panneaux en bois peint, extrêmement fragiles.

Le 10e anniversaire du Musée Magritte

Depuis son ouverture en 2009, le Musée Magritte a accueilli plus de 3,2 millions de visiteurs venus du monde entier. Ce musée qui présente la plus grande collection d’œuvres du célèbre surréaliste belge reste, 10 ans après sa création, un succès culturel, social et économique incontestable. Fondé sur un partenariat public privé innovant, le Musée Magritte a pu bénéficier dès sa création du soutien de la Fondation Magritte, d’ENGIE et de sa Fondation, de la Régie des Bâtiments et de l’État belge.

Le Musée Magritte génère un rayonnement national et international considérable créant d’importantes retombées économiques et un apport fondamental à la diplomatie culturelle. Le Musée a ainsi collaboré à 23 expositions internationales, dont Paris, New York, San Francisco et Tokyo. De nouveaux prêteurs, toujours plus séduits par la renommée du Musée, confient leurs précieux Magritte à l’institution. Plus de 165 nouvelles œuvres ont été prêtées et exposées au Musée Magritte en 10 ans.