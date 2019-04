Reconnue victime du nazisme 77 ans après les faits ... et par hasard

Un petit recueil. Quelques pages en quatre langues. Une histoire vraie rédigée par Helga Herborn. "Rosalie et Jean". Rosalie, c'est le prénom qu'elle donnait pendant la guerre pour passer inaperçu. Elle se souvient du jour où elle a vu les nazis emporter son lit et le piano de son père depuis la cave où elle se cachait. Elle avait moins de cinq ans et cette image la poursuit encore aujourd'hui. Tout est écrit dans ces quelques pages. Son père Allemand anti-nazi qui écrit un article contre Hitler, la fuite vers la Belgique, le mariage avec une Belge et le sentiment d'être en sécurité. Jusqu'à l'invasion et en 1941, la Gestapo qui frappe à leur porte. "Ma mère a crié en pleurs ...mais messieurs les officiers, nous ne sommes pas juifs... J'avais deux ans et demi. À ces mots, mon voisin de quelques années de plus me pousse à travers la haie dans son propre jardin et me fait signe de me taire. Mes parents sont emmenés vers les camps et je grandirai sous une autre identité dans la maison voisine."