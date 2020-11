Reconfinement : les grandes surfaces s'organisent pour ne vendre que "l'essentiel"

Des rayons barrés par de la rubalise, voilà ce qui attendait les clients de l’hypermarché Cora du Grand-Hornu ce lundi matin. Les équipes du magasin ont été sur le pied de guerre dès l’annonce ce week-end de l’interdiction pour les grandes surfaces de vendre des articles considérés comme non-essentiels. "On a balisé avec des banderoles, mais on va ensuite mettre de l’affichage pour que ce soit plus clair pour les clients", précise Quentin Vernier, le manager du département non alimentaire. Quels rayons sont concernés ? Les jouets, la décoration, le textile… Mohamed et son fils étaient venus pour acheter un ordinateur, ils repartiront bredouilles. "Je sais que la situation y oblige le magasin, mais il faut d’autres alternatives. Si je ne peux pas acheter ici, comment vais-je faire ?", réagit le père de famille.

Il y a un réel danger pour le maintien de l’activité

L’enseigne va effectivement devoir s’adapter pour répondre à des demandes comme celle-ci. "On a bien pris note de tout ce qui était interdit à la vente et à la mise à disposition du public, confirme Luc Janssens, le gérant de l’hypermarché. Nous allons donc fonctionner avec un système où le client pourra venir retirer la marchandise qu’il a préalablement commandée, soit via notre site web, soit via la bonne vieille méthode de la feuille de commande et de la pointe bic". Fermer ces rayons représente un important manque à gagner pour l’hypermarché. Le gérant, ne cache pas son inquiétude : "Nous réalisons quand même près de quarante pourcents de notre chiffre d’affaires sur des produits qui sont aujourd’hui interdits à la vente, note-t-il. Donc il y a un réel danger pour le maintien de l’activité en l’état". Rappelons que ce type de mesure n’avait pas été prise pour les grandes surfaces au printemps dernier.