Récompense de 4000 euros pour un PC volé contenant un projet de musée sur Bruxelles

"4000 euros de récompense pour un ordinateur portable volé dans un bureau de la Galerie Horta le 18 juin 2018!" Anthony Huerta, à l'origine de cette annonce, espère que la forte somme proposée lui ramènera son précieux matériel. Celui-ci contient 10 ans de travail, de projets, des souvenirs personnels et professionnels. L'annonce figure sur des affichettes placardées dans tout le quartier autour de la galerie.

Anthony Huerta, 54 ans, est le propriétaire de la Galerie Horta, entre le Mont des Arts et la rue du Marché aux Herbes. Le 18 juin dernier, alors qu'il regarde dans ses bureaux le match Belgique-Panama en Coupe du monde, il s'assoupit. "Sur ce quart d'heure que je me suis assoupi, un inconnu a poussé la simple porte vitrée, est entré et a pris ma sacoche avec mon ordinateur et le disque dur de back-up, de sauvegarde de tous mes projets. Ce back-up, c'est 10 ans de vie. Avec un peu d'humour noir, je me dis que je suis désormais un homme sans passé. Ce disque dur contenait tous mes projets en cours puisque je travaille également dans le monde des effets spéciaux et du cinéma. C'est plus le contenu que la valeur de l'ordinateur en lui-même qui a de l'importance."

Des projets liés à des parcs d'attractions

Le disque dur qui s'est volatilisé contenait un projet important. "Cela fait trois ans que je suis sur un gros projet de parc d'attractions-musée en 3D sur l'histoire de Bruxelles que je souhaiter développer dans la Galerie Horta, sur une surface de presque 4000 mètres carrés. Si tout va bien, nous envisageons une ouverture au printemps 2020. Ce disque dur contient aussi les plans du bâtiment. Mais également dix ans d'archives, d'histoire, de projets de modélisation en 3D, d'animations en lien avec des parcs d'attraction à l'étranger comme un parc d'attractions qui vient d'ouvrir en France... L'ordinateur est mon outil de travail principal. Etant donné que je suis de la vieille école, je n'étais pas fan d'une sauvegarde sur le cloud et de mes infos qui circuleraient n'importe où. Finalement, j'ai tout enregistré sur des disques durs et ils sont partis."

Raison pour laquelle Anthony Huerta n'a pas hésité à offrir une forte récompense à qui lui rendrait son ordinateur: 4000 euros. "Même si je ne retrouve pas l'ordinateur, ça m'est égal. C'est vraiment le contenu qui m'importe et celui-ci est difficilement quantifiable. Certains pensent que cela vaut 10.000 euros ou 20.000 euros. Ce n'est pas une question de valeur ou d'argent. Mais il fallait fixer une somme pour tenter de faire bouger les choses."

"L'espoir fait vivre"

Anthony Huerta a été déposée au commissariat de police. "Pourquoi ne pas laisser faire la police? On m'a dit que des recherches allaient être menées. Or, je constate qu'après trois semaines-un mois, je n'ai toujours pas de nouvelles. L'espoir fait vivre. Mais je sais pertinemment que c'est du matériel qui peut être recyclé. La première chose que les voleurs font, c'est nettoyer la mémoire et le disque dur pour revendre le matériel. Mais plus le temps passe, plus les probabilités de retrouver les données diminuent."

Anthony Huerta envisage également ce scénario: le voleur qui lui ramène le PC. Dans son annonce, Anthony Huerta promet en tout cas l'anonymat. "Je vais être tellement content, je suis tellement désespéré que cela m'importe peu. Si on me ramène le PC, ce serait un miracle."

En attendant, Anthony Huerta a déjà racheté un ordinateur et tente de reconstituer ses projets, en creusant cette fois dans sa mémoire cérébrale.