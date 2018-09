Récolte des pommes et des poires: les conséquences de la canicule

La récolte des poires et des pommes a commencé, chez nous.

Après des années perturbées par le gel et la grêle, cette année-ci, c'est le manque d'eau au printemps suivi de la canicule en été qui provoquent des dégâts. Sécheresse, soleil brûlant, insectes et parasites ont fait du tort aux arbres et à leurs fruits. Rien de dramatique, mais les poires sont plus petites... et certaines pommes sont altérées.

Petites poires

La sécheresse a surtout fait des dégâts dans les poiriers. Les fruits sont arrivés à maturité trop tôt. Le manque d'eau et les feuilles brûlées par un ensoleillement trop intense ont fragilisé les arbres. Résultat: "des poires à plus petit calibre", explique Paul Theunis qui possède 30.000 arbres fruitiers répartis sur 14 hectares, à Gembloux. "Elles sont tout aussi bonnes, mais elles sont plus petites, ce qui est gênant pour les producteurs".

Malgré le réseau d'arrosage prévu par bon nombre de producteurs, les poires sont plus petites cette année. D'après le Centre fruitier wallon (Hannut), le volume de production wallon sera 15 à 20% inférieur à la moyenne. Certains vergers pourraient même accuser une production encore plus faible, cette année.

Pommes relativement épargnées

Côté pommes, on s'attend à moins de pertes, même si certaines variétés ont été altérées par la chaleur. "Outre la chute prématurée de certaines variétés, on constate deux problèmes essentiels", explique Marc Latteur, coordinateur scientifique au centre wallon de recherche agronomique (Gembloux).

D'une part, certaines pommes peuvent présenter des taches brunes que l'on appelle les "points liégeux" (ou "points de liègeux"). Ces taches dégradent légèrement l'aspect et le goût du fruit.

D'autre part, une série de pommes souffrent de "vitrescence". Leur chair est vitreuse. Ici aussi, l'aspect et le goût sont légèrement altérés. C'est la conséquence des fortes pressions physiologiques induites par les fortes chaleurs et la sécheresse".

Des conséquences limitées, mais qui pourraient aussi être répercutées sur le prix de certaines variétés de fruits.