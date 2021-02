Recherche 2000 volontaires bruxellois pour tester un nouveau vaccin allemand

Vous voulez faire partie des 32.500 volontaires à travers le monde qui sont recherchés pour tester le nouveau vaccin allemand CureVac ? Les services externes de santé au travail Cohézio et Mensura reçoivent actuellement les candidatures et retiendront le nom de deux mille Bruxellois prêts à recevoir une première injection à partir du 22 février. La moitié d’entre eux recevront une dose de vaccin, les autres un placebo. Tous recevront un défraiement de 150 euros par visite médicale, soit un total de 750 euros pour les cinq visites prévues.

Pourquoi Bruxelles ?

Les deux sociétés Mensura et Cohezio ont un siège à Bruxelles et y disposent de locaux et d’une infrastructure suffisante pour y réaliser ces tests. Selon le Docteur De Block, c’est la première fois que la population belge est invitée à participer à une étude pour un vaccin contre le Covid-19. 2.700.000 vaccins ont déjà été pré-commandés par la Belgique et 150 millions de vaccins sont prévus à travers le monde.

Les premiers résultats de l’étude ne sont pas attendus avant la fin du mois de mars.

Vous êtes intéressé(e) ? Rendez-vous sur : https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/cev/vaccinstudies/studies/covid-bruxelles/