Rebondissement dans la saga qui oppose la Ville de Namur à Transparencia

Avec 150 points à l'ordre du jour, le conseil communal de rentrée promet d'être copieux à Namur, ce mardi soir. Il comporte même de gros morceaux, comme la présentation du programme stratégique transversal 2019-2024.

Mais si vous cherchez des documents préparatoires à ce conseil sur le site internet de la Ville, vous ne les trouverez pas. Car il y a eu un nouveau rebondissement dans la saga qui oppose Namur à Transparencia, la plateforme qui milite pour plus de transparence des communes. Le règlement d'ordre intérieur adopté pour autoriser finalement la publication des documents internes a été annulé par Valérie Debue, la ministre des Pouvoirs locaux. Celle-ci avance que ce nouveau règlement étend illégalement le champ d'application du régime mis en place par la loi.

Le bourgmestre Maxime Prévot, opposé dès le départ - se voit donc conforté dans sa première analyse : pas de publication de manière exhaustive et non contrôlée des documents préparatoires ; parce que, selon la commune, c'est contraire à la protection des données et au code de la démocratie locale.

Une histoire à rebondissements, un nouveau parti entre dans la danse

C'est le PTB qui revient à la charge. Il s'était associé à la demande du comité Transparencia Namur. Et là, il vient d'annoncer par communiqué de presse qu'il demande à Namur d'introduire un recours en annulation devant le conseil d'Etat, comme vraie preuve de transparence.

Il insiste et donne l'exemple de Mons, qui publie les documents sans avoir changé son règlement d'ordre intérieur, et qui n'a pas été inquiété par la ministre Debue.

Le PTB annonce qu'il va aller un pas plus loin. Il introduira au Parlement wallon les amendements nécessaires au code de la démocratie locale pour garantir, selon lui, la plus totale transparence au niveau communal.

Pour être tout à fait complet, sachez qu'un autre "gros morceau" sera abordé ce mardi soir au conseil communal de Namur : les taxes et redevances. Avec certaines augmentations, mais on peut déjà vous le dire : il n'y aura pas de nouvelles taxes.