Rébellion armée à Liège: le deuxième suspect a été appréhendé

Les individus qui ont foncé sur des policiers avec leur voiture jeudi matin à Liège ont tous les deux été interpellés, a déclaré vendredi matin le parquet de Liège.

Il était près de 17h05 jeudi quand la police a réussi à interpeller la seconde personne qui avait participé à la rébellion armée plus tôt dans la journée. La jeune femme âgée de 28 ans, originaire de Ans, était la passagère du véhicule qui avait foncé sur des policiers à Liège. Elle a été interpellée au domicile de sa mère et privée de liberté. Elle n'a pas encore été entendue sur les faits. Son complice, un jeune homme de 31 ans, avait quant à lui été directement appréhendé sur les lieux de la rébellion armée. Ce dernier a été entendu et a nié le fait d'avoir volontairement heurté des combis de police ainsi que des agents. Les deux individus seront déférés ce vendredi au parquet liégeois.

Une voiture qui transportait deux passagers était poursuivie par deux véhicules de police banalisés jeudi matin à Liège. Les suspects se sont alors stationnés à hauteur du numéro 4 de la rue des Tawes. Le premier combi de police s'est placé à sa hauteur tandis que le second s'est placé derrière. Un des agents est alors sorti de son véhicule pour intercepter les malfaiteurs mais ces derniers ont fait marche arrière avant de heurter la voiture de police qui se trouvait derrière eux. Ils ont ensuite foncé sur le policier qui a fait usage de son arme pour tenter d'immobiliser la voiture des suspects. Celle-ci a ensuite poursuivi sa route sur le trottoir en percutant une dizaine de véhicules avant de rejoindre la route et d'en heurter un autre. Elle s'est alors retrouvée face à un combi et a tenté de le contourner par la gauche avant de totalement s'immobiliser. L'un des suspects a alors été interpellé par les forces de l'ordre tandis que l'autre a pris la fuite avant d'être appréhendé à son tour en fin d'après-midi.