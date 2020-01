Rebecq : une voûte Infrabel permettra de supprimer un passage à niveau dangereux

Moins de morts, mais davantage d’accidents aux passages à niveau belges !

C’est le bilan 2019 d’Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. Au total, il y a eu 45 accidents, faisant 7 morts et 6 blessés graves. Par rapport à 2018, c’est deux décès en moins, mais 7 accidents de plus. Une augmentation qui s’explique notamment par un nombre élevé d’accidents dans les zones portuaires, notamment à Anvers.

Les usagers faibles et les riverains de passages à niveau restent les premières victimes de ce type d’accident.

L’an dernier, chez nous aussi, en Brabant wallon, on déplore un accident. Et comme ailleurs, Infrabel tente d’améliorer la sécurité par des campagnes et des actions de prévention et de sensibilisation, ainsi que par des contrôles. Autre mesure : la suppression définitive d’une série de passages à niveau. En 2019, Infrabel en a supprimé 23 au niveau des lignes classiques (hors zones portuaires) en Belgique. En 15 ans, pas moins de 372 passages ont été éliminés. Mais le pays compte encore tout de même 1700 passages à niveau. Tous ne pourront pas être supprimés, pour des raisons techniques ou budgétaires. En moyenne, un seul chantier coûte plus d’un million d’euros.

Une voûte à Rebecq

A Rebecq, en Brabant wallon, un chantier impressionnant est en cours, rue du Ham, depuis le début 2019, Infrabel construit une voûte qui permettra aux voitures et au charroi agricole de passer au-dessus des voies ferrées, en toute sécurité ! "A cet endroit, les trains circulent à environ 160 km/h", explique Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel. "180 trains de voyageurs passent chaque jour sur cette ligne Bruxelles-Tournai. Et il faut y ajouter certains convois, dont les trains de marchandises. Au total, cela peut atteindre 200 passages quotidiens. Il n’y a pas beaucoup de voitures sur la voirie. Mais il y a des engins agricoles. Souvent lents et imposants. On imagine facilement les conséquences en cas d’impact. D’où la nécessité de supprimer ce point sensible."

Le chantier est impressionnant. La voûte en béton armé a été construite à une centaine de mètres du passage à niveau. 400 mètres de nouvelles voiries seront aménagés. Et bientôt, les automobilistes, cyclistes et autres tracteurs pourront tout simplement passer au-dessus des voies, en toute sécurité. "C’est assez rare en Belgique ce type de voûte en béton armé. Il n’y en a que quelques-unes", souligne Mathieu Cleremans, ingénieur à Infrabel. "C’est un concept qu’Infrabel a élaboré avec un partenaire privé il y a quelques années. On peut réutiliser un coffrage métallique qu’on place sur les voies pour venir fabriquer cette voûte, hors des coupures ferroviaires, en toute sécurité".

Le chantier ne nécessite pas de longues interruptions du trafic ferroviaire. Et les interruptions se font pendant les heures où il n’y a pas de circulation. "C’est un gros avantage", poursuit l’ingénieur. "Avec d’autres techniques, il faut parfois interrompre la circulation pendant tout un week-end". Le projet coûtera environ 2,7 millions d’euros. Un montant qui inclut les aménagements annexes au placement de la voûte, comme les voiries, les remblais, etc… ".

Vers la mi-mars, le passage à niveau n° 21, à Rebecq, ne sera plus qu’un souvenir. En dix ans, sept passages ont été supprimés sur la ligne Bruxelles-Tournai.