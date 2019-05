Rebecq ou Namur? Dimitri Legasse (PS) devra choisir

Le bourgmestre de Rebecq emmenait la liste PS au Parlement wallon pour le Brabant wallon. Il en est le seul élu, avec 8987 voix de préférence. Mais la législation sur le décumul des mandats l’oblige à choisir : il ne se classe pas assez bien en termes de taux de pénétration pour pouvoir cumuler les fonctions de député wallon et de bourgmestre. « Malgré un résultat personnel plutôt bon, par rapport à celui de la liste, qui perd 5%, je serai contraint de faire un choix. Ce qui est un déchirement pour moi, confie-t-il. J’attends la prestation de serment en juin prochain pour en être définitivement sûr ».

On peut très bien servir sa commune au Parlement wallon

Son choix va-t-il se porter vers sa commune ou vers le Parlement wallon ? L’élu ne répond aujourd’hui qu’à demi-mot. « Mon cœur ne cessera jamais de pencher vers Rebecq, tellement mon ancrage y est profond depuis 24 ans […] La politique ne s’arrête pas aux limites administratives d’une commune ou d’une circonscription […] On peut très bien servir sa commune au Parlement wallon ». S’il choisit Namur et prête serment en tant que député wallon, Dimitri Legasse laisserait les rênes de la commune de Rebecq, au deuxième meilleur score de sa liste, à savoir la première échevine Patricia Venturelli, comme le prévoit le Code de la démocratie locale. S’il choisit de rester à Rebecq, ce serait alors son suppléant aux régionales, le nivellois Louison Renault, qui prêterait serment à Namur.

Un choix financier ?

Le bourgmestre de Rebecq sera attentif d’ici là aux choix éventuels des nouveaux députés wallons socialistes qui ont fait un meilleur score que lui. « Parmi ceux qui sont déjà bourgmestre, échevin ou président de CPAS, il pourrait y en avoir un qui renoncerait à son mandat local », suppute-t-il. Il ne se dit d’ailleurs pas favorable au système de décumul imposé aujourd’hui : « J’ai toujours défendu la dépécuniarisation, c’est-à-dire le fait de ne pas pouvoir percevoir deux salaires. Je suis aussi favorable à un décumul intégral, à tous les niveaux de pouvoir, à condition que l’on revalorise les mandats de bourgmestre dans les petites communes ». Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, et le choix de Dimitri Legasse pourrait donc aussi être un choix financier : « Qu’on le veuille ou non, on doit aussi payer ses factures à la fin du mois. C’est un peu comme dans le football, on voit les stars qui gagnent énormément d’argent, mais on ne voit pas forcément ce qui se passe dans les divisions inférieures ».