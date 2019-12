Rebecq : objectif quarts de finale en coupe de Belgique pour le petit poucet

L'Antwerp a déjà atteint les quarts de finale hier soir. D'autres équipes vont tenter de les rejoindre dont le club qui fait office de petit poucet: le club de D2 de Rebecq. Le club se rend à Sclessin ce soir pour défier le Standard, un véritable événement pour les supporters. Ils sont 2000 à faire le déplacement ce soir.

Les 23 cars étaient prêts à partir à 17h depuis le parking du club de football local. Les autres joueurs du club étaient aussi sur place accompagné de leur entraîneur au stade Maurice Dufrasne. Un moment historique pour Benoit Nicolas, responsable technique. "Un petit club amateur va défier l'ogre liégeois! Certains sont partagés car ils sont aussi sympathisants du standard. Que le meilleur gagne! Après avoir battu le cercle de Bruges, pourquoi pas? Je dirais qu'on a une chance sur deux."

Ça s'est déjà vu dans des coupes françaises fait remarquer le responsable. "L'engouement est là. Les supporters aussi", conclut-il. Et ils sont venus en famille. "C'est la fête, on veut que Rebecq gagne!, clame une supportrice. Quasi tous les enfants de Rebecq sont là. On espère qu'ils vont gagner."

L'un des plus jeune a déjà fait son pronostic: 1-0... pour Rebecq bien sûr.