Rebaix: un incendie d'origine suspecte détruit une maison abandonnée

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi vers 23h15 pour éteindre l'incendie d'une habitation de la rue du 7 juillet à Rebaix, dans l'entité d'Ath.

Venant des casernes de Lessines et d'Ath, deux autopompes, deux camions citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. À l'arrivée des pompiers, le bâtiment était déjà embrasé. Malgré les moyens déployés, en hommes et en matériel, l'habitation a été détruite.

Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 03h30 du matin. La maison étant abandonnée, l'origine de cet incendie est suspecte. Une enquête a été ouverte par la police de la zone d'Ath.