Réaménagement du square Jules Lahaye à Jette : le permis d’urbanisme délivré

Le permis d’urbanisme relatif au projet de réaménagement des abords du square Jules Lahaye à Jette a été délivré par la Région bruxelloise. C’est le quartier du cimetière qui va donc bénéficier d’une cure de jouvence.

Ce projet porté par la commune, la STIB et la Région permettra "de mettre en valeur l’entrée du cimetière par un aménagement qualitatif et paysager", indique le cabinet de secrétaire d'Etat en charge de l’Urbanisme, Pascal Smet (One. brussels).

Un nouveau projet plus ambitieux

La réflexion a démarré à la fin des années 2010. Un réaménagement du terminus des trams de la STIB et son déplacement à proximité de l’Hôpital Brugmann sont envisagés. Mais ce n’est pas possible, malgré un permis délivré en 2017 : des chantiers sont déjà en cours aux abords du Cimetière.

"Il est apparu que les plans du permis de 2017 ne correspondaient plus entièrement aux attentes actuelles, la commune de Jette et la STIB, Bruxelles Mobilité, Urban et les cabinets Van den Brandt et Smet ont alors décidé de se pencher sur un nouveau projet ambitieux", indique le cabinet Smet. Le plan régional de mobilité Good Move adopté, il fallait donc revoir la copie.

Pistes cyclables, PMR

Concrètement, dans le nouveau permis, le trafic de transit sera supprimé tandis que le carrefour Lahaye – de Smet de Naeyer sera simplifié. "En y supprimant la circulation automobile le projet contribue à l’apaisement du quartier tandis que le déplacement du site propre du tram, désormais désaxé, réduit les sources de conflits et améliorera le temps de parcours des trams", indique le cabinet.

Une attention a également été apportée, disent la Région, la STIB et la commune, à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite "puisque les cinq arrêts trams et/ou bus actuellement éparpillés aux quatre coins du carrefour Lahaye seront désormais regroupés en un seul lieu créant ainsi un véritable pôle multimodal. De nouvelles pistes cyclables en trottoir verront le jour tandis que les eaux de pluies feront l’objet d’une gestion différenciée".

Par ailleurs, "ce projet intègre les enjeux de la transition climatique. Une bonne gestion des eaux de surface limitera la surcharge de notre réseau d’égouttage et mitiger le risque d’inondation. Quelle belle collaboration de tous les acteurs", déclare Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité.