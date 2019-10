Réaménagement du rond-point de la "planche à voile" près de LLN : le projet ne fait pas l'unanimité chez les riverains

Tout automobiliste qui l’emprunte le sait depuis des années : le carrefour est un nœud routier particulièrement compliqué. Formé par l’intersection de la N4 venant de Gembloux, de la N25 passant par Mont-Saint-Guibert et la sortie d’autoroute E411, l’endroit est (très) embouteillé aux heures de pointe.

Pour améliorer la situation, un vaste projet de réaménagement est en projet. Il prévoit un tunnel, un nouveau carrefour, l'installation de feux (ndlr : une nouveauté par rapport à la précédente mouture du projet), etc. Aujourd'hui, ce dossier est soumis à enquête publique. Et on ne peut pas dire qu’il fasse l’unanimité, comme nous avons pu nous en rendre compte lundi soir, lors d’une réunion d’information publique.