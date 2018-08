Raymond Langendries aux communales à Tubize: "Je n'ai plus l'âge d'être revanchard"

Raymond Langendries, ancien bourgmestre CDH de Tubize et ancien président de la Chambre, était l'invité de la Première lundi matin.

A 74 ans il sera de nouveau candidat aux prochaines élections communales, sur la liste Renouveau communal, 6 ans après avoir été évincé par le socialiste Michel Januth qui avait fait alliance avec Ecolo et le MR. Mais peut-on être candidat bourgmestre à 75 ans (au moment de l'élection) ?

"Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas l’être. A condition d’être dans une forme intellectuelle et physique suffisante que pour pouvoir prétendre à ce poste. Bourgmestre, je l’ai été pendant 18 ans. En 2012, une coalition s’est faite pour me dégager (PS-MR-Ecolo) dans des circonstances un peu particulières, mais je ne m’étendrais pas là-dessus", se défend-t-il.

"Je ne suis pas un revanchard"

S'il est élu, Raymond Langendries terminera son mandat à 80 ans alors que l'âge de la pension pour les salariés est de 67 ans. Selon lui, "dans un certain nombre de domaine il y a la possibilité pour les personnes de mon âge de continuer à être très important dans la vie de leur cité. Et puis, vous savez, les plus de 60 ans dans ma commune, c’est plus de 30% de l’électorat donc ce n’est pas négligeable en termes de représentativité de cette partie de la population."

Il précise que "dans les années qui viennent, il va y avoir la mise en place de possibilités pour les seniors d’avoir un certain nombre d’activités, que ce soit sur le plan sportif, intellectuel et pas politique."

Six ans plus tôt, une coalition PS-MR- Ecolo s'est créé à Tubize et l'a évincé. Mais il insiste sur le fait qu'il ne se représente pas à charge de revanche. "Oui il y a eu un peu d’amertume. Quand on est 18 ans bourgmestre et qu’on se voit débarquer par une coalition, parfois contre nature, ça peut donner de l'amertume. Mais revanchard non, je n’ai plus l’âge d’être revanchard. Je veux donner un coup de main à ceux qui veulent faire avancer la commune."

Je crois le bourgmestre a intérêt à prendre sa calculette

A l’époque, on lui reprochait d'avoir la folie des grandeurs et d'avoir engagé beaucoup de dépenses: contacts au niveau national, volonté d'avoir un stade de foot, une piscine. Le bourgmestre actuel, Michel Januth, parle d’une facture de 500.000 euros par habitant.

"C’est fou de dire ça! 500.000 euros par habitant c’est 12 milliards d’euros. Je crois le bourgmestre a intérêt à prendre sa calculette. C’est stupide. Il y a eu la volonté d’avoir un investissement multi-sport."

Il précise que personne ne s'est jamais plains d'avoir une place sur la scène nationale et internationale du football. "Ça n'a pas coûté un euro à la commune."

Raymond Langendries indique aussi que "les 3 partenaires actuels n’ont jamais déclaré individuellement vouloir continuer tous ensemble. C’est uniquement le bourgmestre qui a dit vouloir continuer…"

En tout cas, il le répète, il s’engage à aller jusqu’au bout du mandat, "si la santé me le permet".

"Des gorilles mâles sur un terrain"

Outre bourgmestre de Tubize, Raymond Langendries a également été ministre d’Etat, il fut consulté par Albert II lors de la crise de 2007. Comment juge-t-il les appels récents à la refédéralisation de certaines compétences ?

Selon lui, c'est crédible, mais c'est le passage à l'acte qui est plus compliqué. "On en parlait déjà il y a 20 ans."

L'Open VLD semble en pointe sur ce sujet-là notamment. "Comme les gorilles mâles sur un terrain, pour conquérir la belle, il faut montrer ses muscles. Pour le moment on est en termes de musculation. Je crois à la réalité de ce qu'Alexander de Croo pense, mais comment il va négocier ça?"