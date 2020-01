Rave Party à Stockem (Arlon), dialogue difficile entre la police et les participants

Ce mardi soir, une rave party était organisée dans les anciens ateliers SNCB à Stockem (Arlon). Plus de 200 personnes se sont rassemblées illégalement sur le site. La police du chef-lieu s’est rapidement rendue sur place et a été accueillie par des jets de pierres. Selon Carine Lecomte, première échevine, le dialogue entre forces de l’ordre et les occupants n’est toujours pas établi. Une jeune fille a été transportée par le SMUR à l’hôpital d’Arlon. La situation est d’autant plus complexe que ces anciens entrepôts appartiennent à la SNCB. Il est donc difficile pour la ville d’Arlon de prendre une décision concernant une propriété privée. Ce mercredi en fin d’après-midi, on évaluait à 400 le nombre d’occupants. La présence policière a été renforcée. Une réunion entre services de secours et élus communaux doit se tenir vendredi matin.