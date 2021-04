Rastrind sès! Le recueil de l'Abbé Bernard Van Vynckt chez les Wallons du Wisconsin

Ils sont de moins en moins nombreux mais il y a encore des personnes qui parlent Wallon aux Etats-Unis. Particulièrement au Wisconsin où des colons wallons venus notamment de Namur se sont installés au 19e siècle.

Leurs descendants perpétuent, tant bien que mal, cet héritage linguistique.

Grâce notamment à une fondation sur place, le Belgian Heritage Center

qui défend la culture et la langue wallonne dans ces communautés américaines.

Coup de pouce de l’asbl Namur Inc

L’asbl Namur Inc a décidé d’envoyer, à ces Wallons du bout du monde, quelques exemplaires du livre de l’Abbé Bernard Van Vynckt, le curé de la messe en wallon des fêtes de Wallonie. Il s’agit du recueil "Rastrind sès !" dans lequel l’auteur décrit avec une pointe d’humour mais également de sérieux des faits de l’actualité en Belgique et dans le monde.

"Nous nous sommes dit, où parle-t-on le wallon ? On le parle en Wallonie, un peu du côté de Givet et on le parle au Wisconsin, indique Richard Richard (président de l’ASBL Namur Inc). Sur place, il y a encore une communauté qui parle le wallon. Et l’idée est venue d’envoyer des recueils là-bas. Nous avons contacté le "Belgian Heritage Center". Ce centre est basé dans une petite ville du Wisconsin qui s’appelle Brusells. Nous avons également envoyé d’autres livres que nous avons édités à Namur. Mais le souci est que, sur place, ils parlent le wallon et l’anglais mais pas le français ".