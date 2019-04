Rapport du médiateur de l’aéroport de Bruxelles : " il n’existe aucune solution miracle dans le dossier des survols "

Le médiateur de l’aéroport de Bruxelles-National a communiqué son rapport annuel ce jeudi. En 2018, ce service du gouvernement fédéral a traité près de 100 000 dossiers introduits par 1500 requérants. Cela représente une diminution de 30 % du volume des plaintes par rapport à 2017.

Les plaintes concernent principalement les vols de nuit, les normes de vent et l’usage des pistes. Le volume de trafic de jour figure aussi dans les motifs les plus fréquents.

Très souvent, les riverains réclament dans leurs plaintes un cadastre objectif du bruit et des communes survolées, quartier par quartier. Et l’application d’une nuit environnementale de 22 heures à 7 heures sans aucun vol pendant la nuit.

Plusieurs pistes pour un apaisement dans ce dossier émotionnel

"Il n’existe aucune solution miracle dans le dossier des survols autour de Bruxelles-National mais bien des améliorations ponctuelles qui permettent d’améliorer la situation globale de tout le monde", fait remarquer Philippe Touwaide, le médiateur aérien.

Il avance 5 propositions pour un aéroport durable qui respecte l’équilibre entre environnement et économie : diminuer le niveau de bruit admis des avions jour et nuit, prendre des mesures concrètes pour limiter les évolutions d’avions gros porteurs entre 20h00 et 08h00, réactiver le fonds financier d’isolation et d’expropriation géré par l’aéroport, poursuivre la construction complète du mur anti-bruit et d’un hall d’essai pour les réacteurs, et enfin respecter les décisions de justice et les lois.