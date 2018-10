Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB: "Notre ancrage local est réussi"

Le PTB a réussi son ancrage local, a estimé Raoul Hedebouw, porte-parole national du PTB, face à ses partisans dimanche. "C'est une grande journée pour le PTB", a-t-il affirmé.

Le député fédéral a souligné les bons résultats de sa formation à Bruxelles et en région liégeoise. Il a également insisté sur les bons résultats de la formation de gauche radicale en Flandre, où elle obtient notamment quatre sièges à Anvers, trois à Gand, deux à Hasselt un à Louvain et un à Malines.

En région bruxelloise, le PTB a réussi à faire élire pas moins de 35 élus, contre deux seulement en 2012.

En Wallonie, la formation aux inspirations marxistes-leninistes obtient notamment trois sièges à Namur et, selon les résultats provisoires, devient le troisième parti à Liège, et le deuxième à Charleroi et à Seraing.

Euphorique, il a enjoint les militants à scander "Tous ensemble! Tous ensemble!" pour célébrer les bonnes performances du PTB.