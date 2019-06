Ransart: les pensionnaires de la résidence du Vigneron vont devoir déménager

Cécile Maquise aura 90 ans au mois d'août. Il y a deux mois, ses enfants dont sa fille, Michelle, l'ont installée dans une chambre de la Résidence du Vigneron à Ransart. "C'est une société extérieure, Retraites-plus, qui a trouvé la place", nous explique-t-elle. "Je suis venue visité, j'ai été très satisfaite et une semaine plus tard, maman était accueillie ici". Et tout se passe pour le mieux. Cécile remarche alors que ce n'était plus le cas. Sa santé, et notamment l'anémie dont elle souffre, s'améliorent considérablement. Elle apprécie la gentillesse du personnel et sa disponibilité.

Mardi dernier toutefois, c'est la douche froide. "Nous avons reçu un coup de téléphone nous disant qu'il était très important que nous assistions à l'assemblée générale dès le lendemain. Et là, nous apprenons que les lits vont être transférés dans d'autres maison du groupe Orpéa auquel appartient la Résidence du Vigneron. On nous dit que les pensionnaires peuvent, s'ils le souhaitent, "suivre" leur lit dans une autre résidence. En revanche, c'est à nous à assurer le déménagement qui n'est pas prix en charge. On nous dit que nous allons recevoir une liste de maisons de retraites qui pourraient éventuellement accueillir nos parents, à Waterloo ou encore à Villers-la-Ville. Mais au prix du Brabant Wallon, nettement plus importants qu'à Ransart. Je suis assez dégoûtée par la méthode, ça c'est certain".

Michelle n'est pas la seule parente d'un résident à nous avoir contacté pour s'étonner de cette situation. nous avons dès lors contacter Geert Uyterschaut, le directeur général d'Orpéa Belgique. Il nous a expliqué les raisons de ce transferts de lits. "La Résidence du Vigneron à Ransart est installée dans un bâtiment qui a plus de trente ans. Les chambres y sont petites. Elles ne disposent pas de douche, mais juste d'un évier. Il n'y a pas beaucoup d'espaces communs. Et dans dans quelques années, nous aurions été contraints d'y faire des travaux de mise en conformité pour ce genre d'établissement. Nous avons fait nos comptes et nous avons décidé de transférer les lits vers des structures plus modernes du groupe".

Mais comment expliquer alors que certains résidents aient encore été accueillis ces dernières semaines? "La décision n'était pas prise. Nous étions encore dans les calculs. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu de nouvelles arrivées. Nous sommes contraints de viser une certaine rentabilité dans chacune de nos résidences afin de générer un bénéfice qui nous permets d'investir en permanence dans des installations plus modernes, plus confortables pour les pensionnaires".