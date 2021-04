"Randognon", un jeu de société qui vous emmène en balade

Pas besoin de grosses bottines, de sac de couchage ou de bâtons. Installez-vous simplement autour de la table, seul ou à plusieurs, et lancez-vous dans une partie de randonnée. Vous aviez prévu une sortie rando mais la météo est mauvaise ? Pas d’inquiétude, Benjamin Roucayrol a trouvé la solution. Amoureux de la nature et doté d’un esprit créatif, il a imaginé un jeu de société où vous pourrez gravir la montagne sans bouger de chez vous. Et attention, tous les coups sont permis pour arriver le premier au sommet !

N'ayant pas trouvé de jeu rando sur Internet, Benjamin a décidé de fabriquer le sien © W.L. - RTBF Planificateur à la SNCF, le jeune homme est originaire d’un petit village situé en Ardèche. Installé depuis peu dans le Hainaut, il travaille, comme beaucoup, à la maison depuis la crise. Pour ce passionné de randonnée et de voyages, rester devant un ordinateur toute la journée, ça ne fait pas vraiment rêver.

"Je me suis dit pourquoi ne pas créer mon propre jeu et c’est comme ça que je me suis lancé dans l’aventure", explique Benjamin. Quatre prototypes ont été créés avec l’aide d’une graphiste de la région. "Je fais tourner les boîtes via les réseaux sociaux. Les volontaires se désignent pour tester le jeu et en échange, je bénéficie de leurs retours", indique le jeune homme. Des retours qui, jusqu’à présent, sont positifs. La plupart des participants apprécient l’ambiance autour de la table, en famille ou entre amis.

Règles du jeu

De deux à cinq personnes s’affrontent sur le parcours. Le plateau représente une carte de randonnée sur laquelle trois pastilles de couleurs sont dessinées : jaune, orange et rouge. Elles symbolisent le niveau de dénivelé. "Plus on va dans le rouge, plus on va grimper", précise le créateur.

Pour gravir le sommet de la montagne, il faudra s'adapter à la météo © Benjamin Roucayrol Au cours de la partie, il va falloir remplir son sac à dos, choisir le bon itinéraire et s’équiper en fonction des conditions climatiques. "La météo va avoir un impact. Elle va être jouée deux fois dans la journée, à 6h et à 12h", ajoute Benjamin.

Pour remporter la première place, il faut dix enjambées. Des cartes bonus, malus et ultras permettent d’avancer plus ou moins vite et "de faire des petits coups de crasse" aux autres joueurs.

Différentes options

108 cartes sont disponibles dans le paquet © Benjamin Roucayrol Deux versions sont possibles selon le nombre de "randonneurs" et le paquet de cartes. "Il y a 108 cartes dans le jeu dont 54 peuvent être utilisées en solo. Il y a un mode normal à plusieurs et un mode survie qui va se jouer seul", indique le passionné. "Randognon" se voulait avant tout familial. Il est assez facile à manipuler et n’est pas compliqué à comprendre.

"Je voyais plutôt ça comme un jeu qu’on va sortir le dimanche après-midi en famille pour rigoler ou entre amis en soirée", poursuit Benjamin Roucayrol. En phase de test aujourd’hui, le jeu sera en vente dès le mois de juin. Benjamin passe par une campagne de financement participatif via la plateforme Ulule. Sensible également à l’écologie, le créateur a banni l’utilisation de plastique dans la boîte de jeu. Non-pratiquants ou adeptes de rando, profitez de ce moment d’évasion.