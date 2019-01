Ramer pour son rêve: une traversée de l'Atlantique à la rame

C'est comme si l'océan ne voulait pas vraiment quitter sa tête. Ou le contraire. Guillaume Vanderwinden, la trentaine, vient de retrouver la terre, après 47 jours passés sur un aviron. "Je me sens très heureux d'être arrivé. J'ai passé une bonne nuit donc je suis bien reposé. Mais le sol tangue encore un peu. C'est assez bizarre comme sensation, ce n'est pas facile de se réhabituer à marcher sur la terre ferme".

Deux heures de sommeil, deux heures de rame

Avec quatre Britanniques, le Bruxellois participait au "Talisker Whisky Atlantic Challenge". Traverser l'Atlantique, des îles Canaries aux Caraïbes sur un petit bateau, sans moteur, sans voile. Cinq paires de bras pour 5000 kilomètres:"C'était un bateau de 10 mètres sur 2 pour 5. Il y avait deux postes de rame et deux cabines étanches pour se reposer. Les journées étaient découpées en tranches de deux heures: deux heures de sommeil, deux heures de rame, deux heures de sommeil... Etc. Pendant 24 heures. Pendant 47 jours. Et puis on mangeait des repas lyophilisés parce qu'il fallait voyager léger. C'était un rythme assez intense! "

"Rien ne sèche sur l'océan"

Comment tenir dans ces circonstances si extrêmes? Guillaume explique que le corps s'adapte très vite: " Les dix premiers jours, c'est très difficile. Il faut prendre le rythme. Quand on va dormir la première fois, on n'y parvient pas, en raison des vagues et de leur bruit. Et puis le corps s'adapte, c'est très surprenant. Cela devient une routine. Evidemment se réveiller pour aller ramer au milieu de la nuit, quand il pleut reste difficile, mais on tient. Le pire, c'est la pluie. On est constamment mouillé, rien ne sèche sur l'océan. Ces moments où il fallait résister, on s'isole un peu dans sa bulle pour tenir nos deux heures de shift".

Les conditions de navigation ont pourtant été plutôt bonnes. Meilleures que pour les éditions précédentes. Pas de tempête, mais des vagues "sur lesquelles le bateau pouvait surfer et épargner les efforts".

Quatre Anglais et un Belge sur un bateau

Le corps est souple, mais il faut que la tête aussi tienne le coup. Guillaume a embarqué avec quatre Britanniques qu'il ne connaissait pas deux mois plus tôt. Au départ, le projet est né avec des amis, mais il est tombé à l'eau, après un entraînement déjà conséquent. Guillaume a trouvé de nouveaux équipiers: "Quatre Anglais et un Belge sur un bateau, cela promettait de belles histoires. Ca s'est très bien passé, même si on a eu quelques tensions".

Il y avait un très bon esprit d'équipe sur le bateau: "Lorsque l'on avait des passages à vide, il y avait toujours quelqu'un pour nous remonter le moral". Et on pense à quoi pendant 47 jours? "On a beaucoup parlé de nourriture. J'ai beaucoup pensé à mes proches qui nous suivaient depuis la terre. Relire leurs mots d'encouragements, cela faisait du bien".

Des baleines près du bateau, un moment de communion avec l'océan

Se dépasser. Mais aussi savourer une expérience exceptionnelle. Guillaume Vanderwinden gardera comme souvenir pour longtemps encore: "Le moment où l'on a vu deux baleines qui sont passées près du bateau. J'étais dans la cabine et j'ai entendu un grand cri. Les deux rameurs ont vu une baleine sauter hors de l'eau. Elles nous ont suivis une trentaine de minutes, elles faisaient des pirouettes sous l'eau. Une fine pluie tombait, un arc-en-ciel est venu compléter le tableau. C'était un moment de communion avec l'océan".

Revoir la vie, cela fait du bien

Et puis l'arrivée aussi valait le détour. Revoir la terre ferme, après près de 5000 kilomètres d'aviron était un moment très fort: " L'arrivée hier soir était incroyable. Il y avait toute une foule pour nous accueillir à Antigua. C'est bizarre de voir se rapprocher la terre quand on n'a eu la mer pour horizon pendant si longtemps. Plus on se rapproche, plus on voit les détails, les oiseaux. Toutes ces choses que l'on n'a pas vues pendants 47 jours. Revoir la vie, cela fait du bien".

Derrière le défi, le soutien à l'association TADA

Avant ce projet, Guillaume n'avait jamais touché de rame. Il y a deux ans, il s'est inscrit dans un club d'aviron. Derrière ce défi, un principe qu'il veut défendre: "On peut partir de zéro et parvenir à accomplir son rêve". C'est ce que défend aussi l'Association TADA que soutient Guillaume Vanderwinden. Elle propose à des jeunes issus de quartiers moins favorisés des rencontres avec des personnes issues de différents milieux professionnels. Histoire que "ce tout est possible à force de travail" germe aussi dans leurs têtes.