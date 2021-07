Rail perturbé, camps scouts évacués, villages coupés en deux, interventions de l'armée… le point sur la situation

Les fortes pluies qui s’abattent sur le territoire depuis mardi provoquent par endroits des dégâts très importants. Chez les particuliers tout d’abord, avec des caves et jardins inondés ; en voirie également, rendant la circulation compliquée – voire parfois impossible. Ces trombes d’eau se concentrent actuellement sur la moitié Sud et Est du pays. L’IRM a ainsi placé la Province de Liège en alerte rouge, soit le niveau le plus élevé (4/4) ; une première depuis 2010 sur le territoire, dû à des fortes pluies.

Les provinces de Namur, Luxembourg et du Limbourg restent quant à elles classées "orange" à l’heure actuelle. Les deux Brabants, Bruxelles, le Hainaut et Anvers sont toujours en "jaune". Cela dit, pour les prochaines heures, l’IRM a déjà prévenu d’une possible aggravation de la situation : comme les sols sont déjà à saturation, ce qui continue de tomber risque très probablement de faire déborder les cours d’eau. D’où, à ce stade, plusieurs alertes de crue : on pense notamment à la Vesdre, Lhomme, l’Eau blanche ou l’Eau d’Heure notamment. Pour suivre en temps réel la situation des voies hydrauliques en Belgique, cliquez ici.

La circulation ferroviaire est fortement perturbée mercredi en provinces de Namur et de Liège en raison des averses qui s'abattent sur la région, signale la porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure, Infrabel, Jessica Nibelle. La SNCB conseille aux voyageurs de reporter leur voyage en train dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

Sans entrer dans le détail, voici un petit topo des conséquences qu’ont entraînées les pluies diluviennes sur différentes parties du pays. En cliquant sur les liens, vous y trouverez les dernières infos, ainsi que des photos et vidéos.

Liège

Actuellement, on l’a dit, la Province de Liège est parmi les plus touchées. L’Institut royal météorologique (IRM) vient d’ailleurs de la placer en code rouge. De nombreux dégâts ont été constatés, plusieurs cours d’eau débordent de leur lit et la phase d’alerte de crue est déclarée dans le nord-est de la province, le long de la Vesdre et de ses affluents. La Calamine et Gemmenich sont en phase de pré-alerte de crue ce mercredi matin.

L’Est de la province est particulièrement touché. Les communes de Chaudfontaine, Eupen, Polleur, Belleheid, Ternell, Spa et Jalhay sont passées en phase d’alerte de crue.

En milieu d'après-midi, la Vesdre a bel et bien débordé (comme redouté) ; les barrages d’Eupen et de la Gileppe étant incapables de moduler l’impact de la crue. En corollaire, la commune de Chaudfontaine va procéder à l’évacuation de la population riveraine des lieux problématiques. Cela concerne 1.351 habitations et potentiellement 1.763 personnes.