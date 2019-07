Raid Mosan : des jeunes régatiers descendent la Meuse pour la bonne cause

Naviguer sur la Meuse pour la bonne cause : c’est ce que font une quinzaine de jeunes skippers entre 10 et 15 ans. Chacun dans un petit voilier monoplace, ils sont partis hier de Waulsort, près de Hastière, et descendent le fleuve jusqu’à Liège en cinq jours.

Les étapes : Yvoir, Dave, Beez, Huy et l’arrivée : Liège. Nous les avons rencontrés à hauteur de Dinant : "En trois éditions, nous avons pu récolter 81.000€", lance fièrement Charles-Edouard Poncelet, coorganisateur du raid. "L’intégralité de la somme a été redistribuée. Nous sommes très fiers de pouvoir redistribuer 100% l’argent apporté par nos sponsors".