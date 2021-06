Rahier: le "Mini Musée du Manganèse" a ouvert son unique porte

A Rahier, près de Stoumont, le "Mini Musée du Manganèse" vient d'ouvrir son unique porte. Ce petit bâtiment communal servait jadis de cabine électrique. Aujourd'hui, il met en valeur le manganèse. Luc André, passionné par cette matière, explique: "C'est un minerai que l'on va utiliser dans la sidérurgie. On transforme la fonte en acier et le manganèse vient améliorer la qualité de résistance de l'acier".

378.000 tonnes exploitées entre 1857 et 1934

Dans la région, il ne reste que l'une ou l'autre trace de l'exploitation du manganèse. Luc André poursuit: "L'exploitation a eu lieu entre 1857 et 1934. Plus ou moins cent soixante personnes étaient employées. 378.000 tonnes de ce minerai furent exploitées".

De multiples objets exposés

Des outils anciens, des photos et des maquettes sont exposés. Des métiers sont mis en évidence: "Nous avons mis en valeur des métiers de la mine: le mineur qui arrache les minerais et le boiseur qui fait l'étançonnement des galeries. Le minerai était difficile à arracher. Ils utilisaient de la dynamite. Il n'y a pas de grisou et les lampes des mineurs sont à feu nu", conclut Luc André.

Le patrimoine des ouvriers

Avec ce mini musée, le petit patrimoine rural est valorisé au sein du village. Philippe Goffin, président des "Amis de l'ancien château de Rahier", explique: "Il y a quelques années, nous avions restauré l'ancien château de Rahier pour valoriser le patrimoine des seigneurs et des barons de l'époque. Cette fois-ci, c'est le patrimoine populaire, celui des ouvriers que nous mettons en valeur".

Le plus petit musée du monde ?

Le bâtiment est peut-être le plus petit musée du monde. Philippe Goffin poursuit: "J'ai vérifié sur internet les dimensions du plus petit musée de monde. J'ai vu qu'il était situé en France et qu'il mesurait vingt mètres carrés. Or, le nôtre mesure 5 mètres vingt ! Je ne désespère pas de le faire reconnaître par le Guiness Book".

Pour être à l'aise à l'intérieur du musée, il ne faut pas être plus de deux personnes en même temps. L'entrée est gratuite. Attention, il n'y a pas d'issue de secours.