RAEC Mons : le stade Tondreau pourra accueillir 1000 personnes ce dimanche, le Club a obtenu une dérogation

Le RAEC Mons 44 a obtenu une dérogation de la Ville de Mons, le Club va pouvoir accueillir 1000 personnes au stade Tondreau.

"Très concrètement, 400 personnes pourront prendre place en T1, 400 personnes en T2 et 200 personnes en VIP" explique la direction du club qui se dit très heureuse de pouvoir accueillir plus de supporters. "Nous remercions vivement le Bourgmestre Nicolas Martin et ses services pour la bonne collaboration" poursuit la direction du club dans ce même communiqué.

Une dérogation qui s’applique dès ce week-end

L’Albert accueillera Schelde Serskamp Schellebelle ce dimanche à 16h au stade Tondreau pour son deuxième match de Coupe de Belgique. Cent supporters de Schelde Serskamp Schellebelle devraient faire le déplacement.

Le RAEC Mons 44 rappelle que le port du masque est obligatoire dans le stade et ses alentours, ainsi qu’au Centre de formation. Les mesures de distanciation devront être respectées et du gel hydroalcoolique reste à disposition.