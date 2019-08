Radio 2, première station en Flandre, diffuse en direct de Dinant et de Spa

Radio twee en Wallonie. La station de la VRT diffuse en direct son émission estivale et matinale depuis Spa cette semaine. C'était Dinant la semaine dernière. Son nom : Zot Veel Zomer. L'occasion pour le million d'auditeurs néerlandophones de s'intéresser à ces deux villes wallonnes. En plus du partenariat avec Wallonie Belgique Tourisme, un des objectifs est également de créer des ponts entre les deux communautés, flamande et francophone.

Radio 2 est la station la plus écoutée au nord du pays

Avec 30% de part de marché, radio twee est de loin la première radio en Flandre. Elle comptabilise plus d'un million d'auditeurs chaque jour. Chaque été depuis 7 ans, l'émission Zot Veel Zomer (traduisez "l'été un peu fou") diffuse en direct de la Côte belge. Sauf exception cette année puisqu'elle fait une escapade en Wallonie : trois jours à Dinant la semaine dernière, et trois jours à Spa cette semaine.

Pour Kim Debrie, l'animatrice, "il est important que nous essayons de construire des ponts de cette manière. Et que les Flamands et les Wallons s’enrichissent mutuellement. Oui, c’est vraiment super d’être ici, que radio twee soit en Wallonie".

Une opération "win-win"

Le partenariat avec les villes de Dinant et Spa s'est fait naturellement. Il s'agit ici d'une collaboration win-win. Ce lundi, l'émission a posé ses valises pour trois jours à Spa. Helmut Lotti est l'invité principal de la matinale de 10h à 12h.