Rachid Haddach, le prédicateur musulman qui parlait aux jeunes bruxellois

Entre 5 et 6000 personnes ont participé ce lundi après-midi, à la prière funéraire organisée à la mosquée Al Khalil de Molenbeek, suite au décès du prédicateur Rachid Haddach. Une affluence qui a obligé la police à fermer la rue de l’Indépendance et permettre ainsi aux fidèles de prier dans la rue, la mosquée s’étant rapidement révélée trop petite. Parmi ceux qui avaient tenu à être présents pour rendre un dernier hommage à Rachid Haddach, de nombreux trentenaires, qui l’ont parfois côtoyé pendant des années. "Il nous expliquait ce que Dieu demande à ses serviteurs, madame ! Il s’adressait aux jeunes pour leur dire d’être respectueux ! ". "Il nous demandait d’être de bons musulmans mais aussi des exemples". "Je l’ai connu comme professeur de religion, il combattait le radicalisme".

Longtemps proche de la grande mosquée du Cinquantenaire, Rachid Haddach était aussi professeur de religion islamique dans plusieurs écoles bruxelloises. Mais c’est sur les réseaux sociaux qu’il avait acquis une réelle notoriété. Participant à des débats ou des séances de questions-réponses, cet homme de 49 ans, n’hésitait pas à fustiger les jeunes qui se présentent à la mosquée en pantalon moulant ou qui passaient leur temps sur des jeux vidéo plutôt que de se rendre utiles. Maniant volontiers l’humour et un vocabulaire qui s’ancrait dans la réalité bruxelloise contemporaine. Mais si le ton était moderne, le message, lui était beaucoup plus conservateur. Le rôle de chacun dans le couple, le port du voile, la référence stricte aux préceptes du Coran, tout cela avait aussi alimenté des polémiques. Il y a quelques années, Rachid Haddach avait d’ailleurs été qualifié de salafiste, même s’il s’en était toujours défendu.

En s’adressant aux jeunes, Rachid Haddach a-t-il réussi les détourner (ou les sortir) de la délinquance, de la drogue ou du djihadisme ? Beaucoup, en tout cas, soulignent son engagement. Corinne Torrekens, professeur à l’Université Libre de Bruxelles et spécialiste de l’Islam, épingle d’ailleurs les très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. "C’est la première fois que je vois un prédicateur faire une telle unanimité et son travail est salué par des gens dont le rapport à la foi est parfois très différent. Il semble avoir influencé pas mal de gens, même parmi ceux qui ont parfois regard critique sur l’évolution de l’Islam en Belgique. C’est aussi la première fois que je vois un tel partage de tristesse par rapport à un décès".

Il est aussi à l’origine d’une ré-islamisation de la jeunesse

L’islamologue Michaël Privot n’est pas non plus surpris par l’ampleur de l’émotion suscitée par ce décès. "100.000 personnes le suivaient sur internet. Il était un conférencier charismatique, infatigable et depuis très longtemps tant en Belgique qu’en France. Le choc émotionnel n’est donc pas étonnant". Mais, rappelle Michaël Privot, ce parcours était aussi parsemé de zones d’ombre et de lumière. "D’un côté on peut apprécier sa contribution pour lutter contre la délinquance ou les départs pour Daesh, mais il a aussi diffusé chez les jeunes un islam très conservateur, proche de celui la grande mosquée du Cinquantenaire" (NDLR : longtemps financée par la Ligue islamique mondiale, liée à l’Arabie Saoudite). "Avec pour effet, une ré-islamisation de la jeunesse, très focalisé sur une pratique rigoriste de l’islam. Il faudra à présent gérer cet héritage".