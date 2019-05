Rachel Sobry : jeune élue MR de Momignies. « Il faut en finir avec les zones blanches »

Elle fait partie des nouveaux entrants dans l’arène politique. Rachel Sobry a déjà connu le succès en octobre dernier. Elle était alors élue échevine MR à Momignies et députée provinciale. La voilà aujourd’hui forte d’un succès au niveau régional.

Rachel Sobry c’est le profil modèle de la jeune femme dynamique qui termine à peine ses études et qui semble promise à un bel avenir en politique. Venant de Momignies, en toute logique, sa campagne, elle l’a construite sur les zones rurales. « En termes de mobilité et d’emploi, on n’aide pas assez ces régions dans leur développement. Je pense notamment aux zones blanches numériques. Il y a vraiment des endroits chez moi qui ne sont pas couverts par le réseau. On a une connexion internet où il faut deux heures pour charger une page. Et ça, je trouve que c’est aussi un frein pour les PME, pour le développement économique et même culturel d’une région. »

Ses réponses sont calibrées, efficaces et sans hésitation. On la sent déjà très habituée à fréquenter le monde politico-médiatique. C’est vrai qu’elle ne tombe pas du ciel. Cela fait trois ans qu’elle travaille pour le libéral Denis Ducarme.

Et avec ce succès électoral à tous les niveaux de pouvoir, Rachel Sobry va devoir faire un choix. Avec le décret anti-cumul, impossible de cumuler ses fonctions d’échevine et de députée. Un choix posé sans hésitation. « J’ai été claire quand le parti m’a proposé la deuxième place. Il était hors de question pour moi d’occuper une place éligible sur la liste si c’était pour ne pas siéger. Donc moi je vois ça comme un challenge qui va me permettre de représenter ma commune et ma région à un niveau de pouvoir supérieur. »

Rachel Sobry sera donc députée wallonne dans les semaines à venir.