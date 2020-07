Quitter le bord de l'eau pour un bureau : le métier d'éclusier passe au clic de souris en Wallonie

C’est assez connu, le centre Perex gère le trafic automobile, mais, désormais, il aura aussi à sa charge la gestion du trafic fluvial en Wallonie. Depuis plusieurs mois, une écluse namuroise est commandée à distance, l’écluse de Salzinnes sur la Sambre. Un clic de souris depuis Perex ouvre et ferme les portes de l’écluse qui se trouve à des kilomètres de là. Quinze caméras ont été placées à des endroits stratégiques de l’écluse et ne perdent pas une miette de la circulation des bateaux.

Samuel Lamy, éclusier depuis 20 ans, s’est porté volontaire pour cette nouvelle expérience, mais, quand il s’adresse aux bateliers depuis son micro au centre Perex, ça n’a quand même pas le même charme, concède-t-il. "Il y a des bateaux qui passent trois ou quatre fois par semaine… On avait l’habitude de parler aux bateliers, de les aider à attacher leurs cordes… C’est sûr que ce n’est plus la même chose." La proximité avec l’eau leur manque aussi un peu.

Pour le moment, seule l’écluse de Salzinnes sur la Sambre est en phase de test, et cinq éclusiers volontaires ont été formés. Désormais, l’éclusier 2.0 ne sera plus en poste dans une seule écluse. Depuis le centre Perex, il gérera plusieurs écluses en même temps.

Ulrich Courbet, éclusier à Mornimont ne veut pas quitter le terrain - © juliette Hariga

L’écluse de Mornimont, du côté de Jemeppe-sur-Sambre, sera elle aussi bientôt commandée à distance comme les autres écluses sur la Sambre. Ulrich Courbet y travaille, comme l’ont fait avant lui son père et son grand-père. Pour lui, difficile de quitter le bord de l’eau pour aller s’enfermer dans un bureau : "Pour moi, ce ne sera même plus le métier d’éclusier, on sera opérateur dans une salle, enfermé toute la journée, alors qu’on a toujours eu l’habitude d’être au bord de l’eau… C’est dommage".

Un trafic fluvial plus performant pour désengorger nos autoroutes