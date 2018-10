Quinze jours après la fermeture de leur école, les étudiants de l'ESCG se sentent abandonnés

Depuis le vingt-quatre septembre, ils disent n'avoir reçu aucun soutien, aucune proposition, aucune information. Les étudiants de l’École Supérieure de Communication et de Gestion ont appris, il y a deux semaines que l'établissement privé qu'ils fréquentaient jusque là, fermait définitivement ses portes. Une annonce brutale, via les réseaux sociaux et qui s'accompagnait alors d'une promesse de trouver une solution pour la centaine d'étudiants concernés. Depuis, ils n'ont rien vu venir, alors ce lundi, ils ont décidé de se rendre au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur pour lui faire part de leur découragement et parfois de leur colère.

Lors de la fermeture de l’école, certains étaient sur le point de terminer leur cursus. C'est le cas de Vicente, originaire du Congo-Brazzaville, : "J'ai passé mes deux derniers examens début septembre et depuis, impossible de savoir si je les ai réussis, si j'ai mon diplôme ou même si je l'aurai un jour! "