Quiévrain: un dépôt clandestin de terres contaminées découvert dans un quartier du centre de la commune

Un dépôt de plusieurs centaines de m³ de terres contaminées a été découvert le 13 janvier dernier sur une parcelle du centre de Quiévrain.

Des riverains avaient constaté à cet endroit un déversement massif de terres à l’arrière de leur rue. Au cœur de ces terres, des déchets de briques et ces dépôts accumulés s’élevaient parfois à plus de deux mètres du sol. La Police des Hauts-Pays a été avertie.

Pas d'autorisation

Renseignements pris auprès de l’administration, il est apparu qu’aucune autorisation n’avait été délivrée pour un quelconque chantier en cet endroit.

Descendus sur les lieux, les services de police ont constaté une modification sensible du relief du sol sur une surface d’environ 1000m² et un volume de terres acheminées estimé à environ 600m³. Etant donné les briquaillons non valorisés qu’elles contenaient, ces terres auraient dû être acheminées vers un centre agréé de revalorisation.

Ces terres provenaient en fait d’un chantier de démolition situé à Estinnes. Elles ont été déversées sur ce terrain avec l’accord de ses propriétaires, à la recherche de remblai bon marché pour un futur projet de construction.

Les personnes incriminées ont été entendues pour infraction à la législation relative aux déchets et infraction au code du développement territorial.

L'occasion fait le larron

L’occasion faisant le larron, plusieurs opportunistes ont profité de l’occasion pour venir déverser sur la parcelle souillée leurs propres déchets de construction. Un entrepreneur de la région a ainsi été identifié. Une enquête est en cours.

La Police a donné un ordre de cessation de tout travail, celui-ci a été confirmé par Véronique Damée (Changer/MR), la Bourgmestre de Quiévrain.