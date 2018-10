Quiévrain: la liste Changer consolide largement sa majorité absolue

La liste Changer, apparentée au MR, conserve sa majorité absolue avec 58.73% et obtient 11 sièges sur les 17 disponibles au conseil communal de Quiévrain. Véronique Damée reste bourgmestre. Elle avait déjà surpris en 2012 en obtenant le plus de voix de préférence, elle conserve ce titre aujourd'hui avec plus de 1500 voix.

Contrairement au dernier scrutin, Ecolo et le PS ont décidé de faire bande à part. Le PS obtient 4 siège mais la nouvelle formule convient moins aux verts qui n'obtiennent aucun siège. Enfin, la liste citoyenne "Unis pour Quiévrain", ex-LSD, aura 2 élus au conseil communal.

Muriel Monoyer, échevine et candidate sur la liste Changer, est décédée le matin des élections. A l'issue du scrutin, elle comptabilise 487 voix de préférence.