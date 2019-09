Quiévrain: bref blocage du centre de la commune par les pompiers pour dénoncer l'état de leur caserne

Les pompiers de la caserne de Quiévrain ont manifesté lundi leur mauvaise humeur en bloquant brièvement le centre de la commune afin de dénoncer la dégradation de l'état de leur caserne. Cette commune de la province du Hainaut se veut elle rassurante.

La caserne des pompiers de Quiévrain n'est plus en état et les hommes du feu entendent le faire savoir. Lundi, ils ont manifesté leur mécontentement dans le centre de Quiévrain. Leur bâtiment doit être rénové et les conditions de travail ne sont de plus acceptables, selon les pompiers. La commune de Quiévrain se veut rassurante. "La commune est propriétaire de l'infrastructure et nous avons mis 20.000 euros au budget annuel pour effectuer les travaux nécessaires, au niveau du chauffage, de la toiture, notamment", a indiqué Véronique Damée (MR), bourgmestre de Quiévrain. "Une entreprise de dératisation doit intervenir ce mercredi. Mais le propriétaire d'un lieu n'est pas obligé de prendre en charge ce que le locataire, la zone de secours, doit gérer. Et ici, une petite caserne comme Quiévrain se sent délaissée, entre autres au niveau du nettoyage, des équipements des agents."