Quid du prochain collège à Dinant ? Vu la majorité (fort disparate), la sauce ne prendra pas facilement

Dix jours après les élections communales, les majorités se constituent les unes après les autres. Dans certaines communes, cela va vite. Comme à Ciney, par exemple, où le nouveau bourgmestre, Frédéric Deville, a présenté son nouveau collège ce mercredi soir.

Dans d'autres communes, c'est plus compliqué… Comme à Dinant, où un premier défi attend le nouveau bourgmestre Axel Tixhon : constituer une équipe dans une majorité a priori très disparate.

C'est clair que pour renvoyer Richard Fournaux sur les bancs de l'opposition, il a fallu fédérer des tendances politiques très différentes. La liste d'Axel Tixhon elle-même est un patchwork : on y trouve des représentants de la société civile, d'anciens conseillers MR, des Ecolos, bien entendu la famille politique du nouveau bourgmestre, le cdH.

A la droite de cette nouvelle force politique dinantaise plutôt centriste, on trouve la liste du MR Robert Closset. Et à la gauche, celle du socialiste Laurent Belot. La sauce dinantaise ne prendra pas facilement.

Des noms circulent déjà pour la constitution du collège ?

Pas encore officiellement, mais à l'analyse, la marge de manœuvre d'Axel Tixhon n'est pas si grande que ça. Trois noms paraissent incontournables. Il y a d'abord les deux têtes de listes des partenaires de la nouvelle majorité : Robert Closset et Laurent Belot. Ensuite, il y a Thierry Bodlet, qui a réalisé le deuxième score sur la liste IDI d'Axel Tixhon. Ces trois-là devraient être échevins.

Il ne resterait déjà plus que deux postes à pourvoir, plus la présidence du CPAS. Or, selon les nouvelles règles en vigueur, 1/3 des postes du collège doivent être occupés par des femmes. Et là non plus, le nouveau bourgmestre n'a pas beaucoup le choix. Sur sa liste, il n'y a que trois femmes élues : Marie-Christine Vermer, Camille Castaigne ou Chantal Taminiaux. Parmi ces trois femmes, sauf grande surprise, deux devraient se retrouver à la tête d'un échevinat ou à la présidence d'un CPAS.