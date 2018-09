Qui sont ces élèves encore "sans école" en Brabant wallon?

Une semaine avant la rentrée en première secondaire, une cinquantaine d'élèves du Brabant wallon n'étaient toujours pas inscrits dans un établissement scolaire. C'est plus que l'an dernier et cela s'explique par un boom des naissances en 2006 et dans les années qui ont suivi. Ces enfants ont aujourd'hui l'âge de rentrer dans le secondaire.

Des listes d'attente dans une quinzaine d'établissements

Mais "sans école" ne signifie pas pour autant qu'il n'y a plus aucune place dans les écoles de la province. Il en reste encore environ 600, réparties dans une douzaine d'établissements. Les enfants qui ne sont pas inscrits dans une école à ce jour n'ont en fait pas trouvé de place dans l'école de leur choix et sont toujours sur une liste d'attente. Une quinzaine d'établissements en ont une, plus ou moins longue. Le record étant atteint par le collège Cardinal Mercier de Braine-l'Alleud, où plus de vingt élèves attendent encore de pouvoir s'inscrire en première. Les établissements catholiques d'enseignement général restent les plus prisés dans la province. Les écoles pour lesquelles il n'y a pas de liste d'attente font souvent partie du réseau officiel, ou sont des établissements d'enseignement technique.

Zones en tension

Pour remédier à cette situation, un cadastre est réalisé afin d'évaluer les "zones en tension", c'est-à-dire les zones géographiques, en fédération Wallonie-Bruxelles, où la différence entre le nombre de places dans les écoles et le nombre d'enfants à inscrire n'est pas assez importante pour permettre un libre choix. Le problème ne se pose pas tant dans le centre de la province que dans l'est et, surtout, l'ouest. Dans cette zone qui comprend notamment les communes de La Hulpe, Rixensart, Nivelles, Braine-l'Alleud et Waterloo, il faudrait créer pas moins de 944 nouvelles places pour que tout le monde puisse s'inscrire dans l'école secondaire de son choix. Pour créer de nouvelles classes, voire de nouveaux établissements, la fédération Wallonie-Bruxelles débloque chaque année une enveloppe de 20 millions d'euros. C'est notamment grâce à une partie de ces subsides qu'un projet comme la nouvelle école NESPA, qui ouvre ses portes à Villers-la-Ville, a pu voir le jour.