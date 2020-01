Qui remplacera Didier Reynders à la présidence du MR bruxellois ?

Le MR bruxellois présentera ses vœux aux militants ce jeudi soir. Une question sans doute sera sur les lèvres de tout le monde : qui pour remplacer Didier Reynders à la présidence de la locale bruxelloise ?

Deux candidats déjà déclarés

Le bourgmestre d'Uccle, Boris Dilliès, s'est déclaré le premier il y a plusieurs mois déjà. Mais jusqu'à présent, il refuse toutes les demandes d'interview. Après les élections régionales de mai dernier, Boris Dilliès avait vivement critiqué Didier Reynders pour son manque d'implication dans la campagne.

Face à lui, un collectif emmené par le Boitsfortois David Leisterh, secondé par Alexia Bertrand et David Weytsman, avec le soutien de poids lourds comme Vincent Dewolf, Françoise Schepmans ou Gaëtan Vangoidsenhoven. L'objectif de cette équipe est de rapprocher le MR des communautés d'origine étrangère de Bruxelles.

" Il est certain qu’on n’a peut-être pas été suffisamment courageux par moments d’aller dans certains quartiers où il y a beaucoup de personnes d’origine étrangère, commente David Leisterh. On a peut-être été un peu tiède, manquant de courage… C’est que l’on compte faire désormais, dans une dynamique de porte-à-porte mais aussi pour convaincre mieux de nos convictions libérales. Vous savez, je suis convaincu qu’il existe des milliers de commerçants, dans le Nord-Ouest par exemple, qui ont de vraies valeurs libérales. Simplement, on doit mieux les convaincre. "

Chaque candidat s'apprête à entrer en campagne. Le calendrier officiel devrait être annoncé officiellement ce jeudi.